Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 439 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
164,74
Экономия при брони: -19,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,75
Экономия при брони: -18,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
164,06
Экономия при брони: -13,66 грн