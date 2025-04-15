Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
177,16
Экономия при брони: -24,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
177,29
Экономия при брони: -24,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
179,21
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -9,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,30
Экономия при брони: -26,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
186,38
Экономия при брони: -21,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
171,93
Экономия при брони: -24,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
175,13
Экономия при брони: -28,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
174,78
Экономия при брони: -27,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
172,51
Экономия при брони: -26,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
175,33
Экономия при брони: -29,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
171,49
Экономия при брони: -20,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина