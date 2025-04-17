Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
154,47
Экономия при брони: -4,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
176,94
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
175,36
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
172,32
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,01
Экономия при брони: -26,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
167,13
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина