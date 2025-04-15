Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,30
Экономия при брони: -155,20 грн
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №10
Здоровье Группа компаний
532,90
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,30
Экономия при брони: -155,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,30
Экономия при брони: -155,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1031,40
Экономия при брони: -138,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоровье Группа компаний
576,60 грн
Гептор-Фармекс гранулы 3 г пакет 5 г №30
Здоровье Группа компаний
1048,70 грн