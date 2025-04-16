Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
312,60
Экономия при брони: -21,06 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
400,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
384,48
Экономия при брони: -20,31 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
305,13
Экономия при брони: -13,59 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
444,30
Экономия при брони: -24,91 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
152,75
Экономия при брони: -6,99 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
309,99
Экономия при брони: -18,45 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
400,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
296,80 грн
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ
433,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Биоспорин порошок саше №10
Биофарма ФЗ
438,11
Экономия при брони: -18,72 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Биоспорин порошок лиофилизированный флакон №10
Биофарма ФЗ