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8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ капсулы, №50 - Киев (114245) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
135,00
Экономия: -10,80 грн
124,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (2)
153,90
Экономия: -22,40 грн
131,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (6)
136,50
Экономия: -4,09 грн
132,41 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (4)
137,50
Экономия: -6,87 грн
130,63 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (7)
128,50
Экономия: -3,85 грн
124,65 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (3)
125,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
143,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
139,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
130,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
139,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (3)
160,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
В других городах:
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 44 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (4)
130,82
Экономия: -5,07 грн
125,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 44 мин
Вишневое, ул. Машиностроителей, 11-А
Всего: упаковка (1)
157,00
Экономия: -25,50 грн
131,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 44 мин
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (2)
153,90
Экономия: -22,40 грн
131,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
158,99
Экономия: -39,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Звягель, ул. Шевченко, 29
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -20,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Звягель, ул. Глухова, 15
Всего: упаковка (1)
149,99
Экономия: -30,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -17,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -29,70 грн
119,29 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
134,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 63
Всего: упаковка (1)
161,99
Экономия: -42,70 грн
119,29 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 24
Всего: упаковка (4)
153,90
Экономия: -22,40 грн
131,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (6)
153,90
Экономия: -22,40 грн
131,50 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -28,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (2)
137,99
Экономия: -18,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 14 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -35,21 грн
119,29 грн