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8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ капсулы, №50 - Днепр (Днепропетровск) (114245) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (2)
137,99
Экономия: -18,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -35,21 грн
119,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (5)
154,90
Экономия: -23,50 грн
131,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
135,01
Экономия: -8,61 грн
126,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
134,53 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
147,50
Экономия: -28,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -23,21 грн
119,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
164,00
Экономия: -35,00 грн
129,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -18,21 грн
119,29 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
164,00
Экономия: -32,00 грн
132,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
155,00
Экономия: -23,00 грн
132,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
155,00
Экономия: -23,00 грн
132,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 24
Всего: упаковка (4)
153,80
Экономия: -22,40 грн
131,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (6)
153,90
Экономия: -22,50 грн
131,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: капсулы (30)
138,68
Экономия: -4,56 грн
134,12 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
163,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -29,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
151,99
Экономия: -32,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -18,21 грн
119,29 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
126,70 грн