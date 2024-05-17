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Алтея корни корни 60 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Одесса (441669) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
45,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
65,94
Экономия: -8,22 грн
57,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
65,99
Экономия: -9,05 грн
56,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
63,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
41,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
38,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
61,80
Экономия: -4,33 грн
57,47 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
33,19
Экономия: -1,08 грн
32,11 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
65,90 грн
Эрика
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (3)
70,49
Экономия: -13,00 грн
57,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: упаковка (2)
66,23
Экономия: -8,17 грн
58,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (3)
39,74 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
Всего: упаковка (1)
38,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 53 мин
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (2)
64,29
Экономия: -6,62 грн
57,67 грн
Ульяна
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Открыто Закроется в 23:00
Черноморск, просп. Мира, 22-В
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается через 53 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 3-З/1
Всего: упаковка (1)
45,95 грн