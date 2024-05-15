Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАОтхаркивающие средстваКорень алтеяATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАОтхаркивающие средстваКорень алтеяАлтея корниЦены в аптеках

Алтея корни корни 60 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (441669) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
70,44
Экономия: -12,95 грн
57,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
44,79 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
56,76
Экономия: -6,85 грн
49,91 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
65,36
Экономия: -7,30 грн
58,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
65,54
Экономия: -7,88 грн
57,66 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
33,25
Экономия: -2,17 грн
31,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -9,27 грн
57,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
63,89
Экономия: -6,22 грн
57,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
49,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
61,81
Экономия: -4,46 грн
57,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
66,65
Экономия: -8,76 грн
57,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
63,95
Экономия: -6,28 грн
57,67 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
38,63
Экономия: -1,98 грн
36,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
62,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (2)
52,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
68,11
Экономия: -10,54 грн
57,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
61,80
Экономия: -4,33 грн
57,47 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (4)
52,97
Экономия: -3,19 грн
49,78 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
65,56
Экономия: -7,99 грн
57,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
63,21
Экономия: -5,41 грн
57,80 грн