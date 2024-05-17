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БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл - Одесса (419780) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
47,48 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
54,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
45,29 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
43,89
Экономия: -5,53 грн
38,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
47,26 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
45,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
47,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
47,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
49,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
47,52 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
54,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (2)
47,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
49,79 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (2)
47,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (2)
45,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
49,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
46,99 грн