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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Запорожье (112899) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
26,43
Экономия: -4,65 грн
21,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -2,26 грн
21,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
24,97
Экономия: -1,18 грн
23,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
24,54
Экономия: -1,80 грн
22,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
25,67
Экономия: -2,82 грн
22,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
21,50
Экономия: -2,80 грн
18,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
31,00
Экономия: -8,00 грн
23,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
23,17
Экономия: -0,77 грн
22,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
21,91
Экономия: -1,54 грн
20,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (2)
22,64
Экономия: -1,41 грн
21,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,35
Экономия: -3,62 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
22,07
Экономия: -3,34 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
19,72
Экономия: -0,82 грн
18,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
31,00
Экономия: -9,00 грн
22,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (1)
25,96
Экономия: -1,76 грн
24,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
20,63
Экономия: -1,26 грн
19,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
23,59
Экономия: -1,95 грн
21,64 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
23,34
Экономия: -1,58 грн
21,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
25,72
Экономия: -3,98 грн
21,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
23,66
Экономия: -1,90 грн
21,76 грн