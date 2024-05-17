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БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Одесса (112899) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (2)
19,88
Экономия: -1,36 грн
18,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
26,97
Экономия: -5,24 грн
21,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
23,63
Экономия: -1,81 грн
21,82 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
30,20
Экономия: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
25,63
Экономия: -3,89 грн
21,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
25,30
Экономия: -3,50 грн
21,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
23,94
Экономия: -2,09 грн
21,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
30,20
Экономия: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
26,14
Экономия: -4,40 грн
21,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
20,53
Экономия: -1,95 грн
18,58 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
24,01
Экономия: -2,27 грн
21,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
22,20
Экономия: -3,53 грн
18,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
25,32
Экономия: -3,92 грн
21,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
21,88
Экономия: -3,18 грн
18,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
20,58
Экономия: -1,93 грн
18,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
26,71
Экономия: -4,96 грн
21,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (1)
26,73
Экономия: -4,98 грн
21,75 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2)
21,17
Экономия: -2,56 грн
18,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -1,73 грн
18,59 грн