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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Харьков (112899) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
24,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
29,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
25,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
21,90
Экономия: -1,98 грн
19,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
26,34
Экономия: -4,59 грн
21,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
23,93
Экономия: -2,35 грн
21,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
21,06
Экономия: -2,41 грн
18,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
24,34
Экономия: -2,49 грн
21,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
24,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (2)
24,89 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
19,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
25,19
Экономия: -3,35 грн
21,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
24,68
Экономия: -2,90 грн
21,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Жасминовый, 9
Всего: упаковка (1)
24,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
25,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Краснодарская, 181-Б
Всего: упаковка (3)
25,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
22,70
Экономия: -2,74 грн
19,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
20,03
Экономия: -1,44 грн
18,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 252-Б
Всего: упаковка (1)
21,48 грн
Досвід довіра допомога
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 75
Всего: упаковка (1)
25,08 грн