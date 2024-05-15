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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Днепр (Днепропетровск) (112899) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
21,72
Экономия: -3,04 грн
18,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
23,35
Экономия: -1,64 грн
21,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
25,60
Экономия: -4,53 грн
21,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -1,53 грн
21,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
21,72
Экономия: -3,13 грн
18,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
20,70
Экономия: -2,05 грн
18,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
25,40
Экономия: -3,60 грн
21,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
25,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
22,28
Экономия: -2,97 грн
19,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
24,86
Экономия: -3,10 грн
21,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
22,16
Экономия: -3,48 грн
18,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
24,87
Экономия: -3,20 грн
21,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
23,24
Экономия: -1,53 грн
21,71 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
24,98
Экономия: -3,49 грн
21,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (2)
26,23
Экономия: -4,48 грн
21,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
20,28
Экономия: -1,84 грн
18,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (3)
27,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
31,00
Экономия: -9,00 грн
22,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
24,24
Экономия: -1,75 грн
22,49 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
23,29
Экономия: -1,53 грн
21,76 грн