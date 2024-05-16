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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Киев (99576) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
43,48
Экономия: -2,33 грн
41,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
40,35
Экономия: -2,35 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
42,45
Экономия: -4,58 грн
37,87 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
52,40
Экономия: -12,71 грн
39,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
39,03
Экономия: -1,73 грн
37,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
41,06
Экономия: -5,18 грн
35,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (3)
60,50
Экономия: -14,71 грн
45,79 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
48,55
Экономия: -6,11 грн
42,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
40,13
Экономия: -1,23 грн
38,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
37,86
Экономия: -2,84 грн
35,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
39,84
Экономия: -2,09 грн
37,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
44,15
Экономия: -4,72 грн
39,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
41,67
Экономия: -4,34 грн
37,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (2)
43,08
Экономия: -5,26 грн
37,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (3)
39,26
Экономия: -1,36 грн
37,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
40,86
Экономия: -5,15 грн
35,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (2)
44,20
Экономия: -4,51 грн
39,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
39,15
Экономия: -1,70 грн
37,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
52,40
Экономия: -12,71 грн
39,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
40,40
Экономия: -2,58 грн
37,82 грн