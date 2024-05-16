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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Харьков (99576) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
43,54
Экономия: -5,72 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
36,10
Экономия: -2,12 грн
33,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (3)
40,66
Экономия: -4,72 грн
35,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (2)
41,24
Экономия: -3,42 грн
37,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
40,88
Экономия: -4,90 грн
35,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
41,93
Экономия: -6,05 грн
35,88 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
45,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
39,44
Экономия: -3,59 грн
35,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
39,62
Экономия: -3,71 грн
35,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (8)
53,40
Экономия: -14,40 грн
39,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
39,14
Экономия: -3,51 грн
35,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
38,25
Экономия: -2,43 грн
35,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
41,47
Экономия: -5,56 грн
35,91 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (1)
55,90
Экономия: -14,00 грн
41,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
43,40
Экономия: -4,40 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (2)
40,51
Экономия: -2,69 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
40,89
Экономия: -4,56 грн
36,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (2)
39,58
Экономия: -2,13 грн
37,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Днепровская, 460-Б
Всего: упаковка (2)
40,99
Экономия: -5,44 грн
35,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
45,20
Экономия: -6,20 грн
39,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
39,66
Экономия: -1,91 грн
37,75 грн