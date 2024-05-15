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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Днепр (Днепропетровск) (99576) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
40,92
Экономия: -2,69 грн
38,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
41,99
Экономия: -4,17 грн
37,82 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
35,51
Экономия: -1,75 грн
33,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
42,64
Экономия: -2,49 грн
40,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
39,73
Экономия: -1,84 грн
37,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
41,77
Экономия: -3,88 грн
37,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
38,90
Экономия: -1,60 грн
37,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (4)
50,70
Экономия: -11,70 грн
39,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
40,06
Экономия: -2,31 грн
37,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
38,38
Экономия: -1,17 грн
37,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (5)
38,65
Экономия: -1,75 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
42,29
Экономия: -2,14 грн
40,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
40,88
Экономия: -2,28 грн
38,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
39,41
Экономия: -2,41 грн
37,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
39,69
Экономия: -1,80 грн
37,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
41,76
Экономия: -2,46 грн
39,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (2)
39,72
Экономия: -1,82 грн
37,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
40,68
Экономия: -2,78 грн
37,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
41,82
Экономия: -3,92 грн
37,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (2)
40,93
Экономия: -1,47 грн
39,46 грн