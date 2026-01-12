Киев
Йогурт Baby postantibiotik
Йогурт Baby postantibiotik
Доступно в 124 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 20:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
154,54
Экономия при брони:
-6,03 грн
148,51
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
98,36
Экономия при брони:
-3,89 грн
94,47
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
132,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 14.01 после 12:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
135,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
141,47
Экономия при брони:
-6,70 грн
134,77
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
105,13
Экономия при брони:
-6,13 грн
99,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
140,26
Экономия при брони:
-5,04 грн
135,22
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
146,60
Экономия при брони:
-5,74 грн
140,86
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
162,01
Экономия при брони:
-6,17 грн
155,84
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 16:00
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,20
грн
Забрать 13.01 после 18:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,21
Экономия при брони:
-25,92 грн
123,29
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
156,93
Экономия при брони:
-8,42 грн
148,51
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
155,08
Экономия при брони:
-6,57 грн
148,51
грн
Забронировать
