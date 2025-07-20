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Йогурт Baby postantibiotik
Йогурт Baby postantibiotik
Львов
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Доступно в 118 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
152,77
Экономия при брони:
-26,21 грн
126,56
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 23.07 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 23.07 после 12:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
98,81
Экономия при брони:
-11,63 грн
87,18
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
138,56
Экономия при брони:
-18,57 грн
119,99
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 23.07 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
146,44
Экономия при брони:
-20,21 грн
126,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
148,07
Экономия при брони:
-25,16 грн
122,91
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
143,95
Экономия при брони:
-26,17 грн
117,78
грн
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