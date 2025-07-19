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Йогурт Baby postantibiotik
Йогурт Baby postantibiotik
Киев
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Доступно в 344 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
135,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
148,69
Экономия при брони:
-15,97 грн
132,72
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 19:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
124,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
151,35
Экономия при брони:
-18,85 грн
132,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,93
Экономия при брони:
-10,06 грн
139,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
151,25
Экономия при брони:
-17,42 грн
133,83
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 23.07 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,25
Экономия при брони:
-17,76 грн
132,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
46,37
Экономия при брони:
-9,66 грн
36,71
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 22.07 после 16:00
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