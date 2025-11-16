Киев
Йогурт Baby postantibiotik
Йогурт Baby postantibiotik
Кривой Рог
(адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
147,78
Экономия при брони:
-19,98 грн
127,80
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
151,10
Экономия при брони:
-24,13 грн
126,97
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
148,79
Экономия при брони:
-23,67 грн
125,12
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
89,06
Экономия при брони:
-10,78 грн
78,29
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,46
Экономия при брони:
-24,96 грн
125,50
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
109,37
Экономия при брони:
-7,17 грн
102,20
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
127,22
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
132,80
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гурова Вадима, 31-В
2.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,14
Экономия при брони:
-7,85 грн
141,29
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,48
Экономия при брони:
-9,92 грн
135,56
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,99
Экономия при брони:
-10,19 грн
140,80
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
102,40
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
144,06
Экономия при брони:
-22,98 грн
121,08
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,09
Экономия при брони:
-17,13 грн
132,96
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
147,47
Экономия при брони:
-26,41 грн
121,06
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
148,18
Экономия при брони:
-25,76 грн
122,42
грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,52
Экономия при брони:
-19,27 грн
131,25
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
97,40
Экономия при брони:
-10,07 грн
87,33
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
140,30
Экономия при брони:
-5,08 грн
135,22
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
132,70
грн
