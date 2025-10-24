Киев
О товаре
Цены
Йогурт Baby postantibiotik
Йогурт Baby postantibiotik
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 151 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
129,53
Экономия при брони:
-8,78 грн
120,75
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
95,77
Экономия при брони:
-3,36 грн
92,41
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 27.10 после 13:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 27.10 после 14:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
158,29
Экономия при брони:
-9,78 грн
148,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
99,46
Экономия при брони:
-5,56 грн
93,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 27.10 после 14:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
123,32
Экономия при брони:
-7,64 грн
115,68
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
148,09
Экономия при брони:
-28,29 грн
119,80
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
155,77
Экономия при брони:
-7,26 грн
148,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,92
Экономия при брони:
-32,46 грн
117,46
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
49,10
Экономия при брони:
-10,34 грн
38,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
126,71
Экономия при брони:
-5,96 грн
120,75
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
150,39
Экономия при брони:
-34,85 грн
115,54
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
144,09
Экономия при брони:
-8,87 грн
135,22
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
144,84
Экономия при брони:
-27,00 грн
117,84
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
157,69
Экономия при брони:
-9,18 грн
148,51
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,60
Экономия при брони:
-26,63 грн
118,97
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
149,40
грн
Забрать 28.10 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБИ ПОСТАНТИБИОТИК) капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
146,56
Экономия при брони:
-27,59 грн
118,97
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню