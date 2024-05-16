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NOW FOODS ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ЛЕЦИТИН капсулы мягкие 1200 мг, №30 - Львов (875619) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
251,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
251,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
242,53
Экономия: -11,90 грн
230,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
291,05
Экономия: -54,68 грн
236,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
336,99
Экономия: -89,37 грн
247,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
272,56 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -51,37 грн
247,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
280,31
Экономия: -42,85 грн
237,46 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
279,97
Экономия: -43,09 грн
236,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
305,99
Экономия: -58,37 грн
247,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
298,60
Экономия: -30,10 грн
268,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
265,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
277,27
Экономия: -35,50 грн
241,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
263,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
256,41 грн