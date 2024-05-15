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NOW FOODS ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ЛЕЦИТИН капсулы мягкие 1200 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (875619) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
286,33
Экономия: -19,29 грн
267,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
284,60
Экономия: -17,56 грн
267,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
291,60
Экономия: -13,70 грн
277,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
291,16
Экономия: -24,12 грн
267,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
302,09
Экономия: -35,05 грн
267,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
261,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
299,27
Экономия: -32,23 грн
267,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
292,35
Экономия: -25,31 грн
267,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
285,56
Экономия: -18,52 грн
267,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
291,84
Экономия: -24,80 грн
267,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
279,82
Экономия: -10,92 грн
268,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
303,19
Экономия: -36,15 грн
267,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
296,59
Экономия: -29,55 грн
267,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
288,52
Экономия: -21,48 грн
267,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
280,38
Экономия: -13,34 грн
267,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
301,90
Экономия: -34,86 грн
267,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
281,56
Экономия: -14,52 грн
267,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
281,35
Экономия: -15,45 грн
265,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
289,49
Экономия: -22,45 грн
267,04 грн