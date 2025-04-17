Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
169,97
Экономия при брони: -12,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
160,91
Экономия при брони: -17,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
163,52
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
163,74
Экономия при брони: -5,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
163,39
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕДИНЫ "АНТИСЕДИН 2 ЖИЗНИ" флакон 200 мл №1
Альта Колор
165,90
Экономия при брони: -7,50 грн