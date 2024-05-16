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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №80 - Львов (75960) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
115,99
Экономия: -21,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
130,99
Экономия: -36,30 грн
94,69 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -16,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
140,50
Экономия: -45,81 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
126,50
Экономия: -31,81 грн
94,69 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -6,30 грн
94,69 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2), таблетки (7)
98,30
Экономия: -18,40 грн
79,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: таблетки (70)
113,99
Экономия: -19,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (3)
121,99
Экономия: -27,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
135,50
Экономия: -40,81 грн
94,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (3)
105,10
Экономия: -26,70 грн
78,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (13)
104,99
Экономия: -10,30 грн
94,69 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (3)
132,60
Экономия: -52,70 грн
79,90 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -15,81 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
121,99
Экономия: -27,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
132,99
Экономия: -38,30 грн
94,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
116,10
Экономия: -3,48 грн
112,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (1)
117,99
Экономия: -23,30 грн
94,69 грн