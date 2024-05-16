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L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Львов (75959) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
55,92
Экономия: -8,04 грн
47,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
56,06
Экономия: -7,75 грн
48,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
54,59
Экономия: -6,83 грн
47,76 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: таблетки (20)
52,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
54,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
50,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Антонича, 10
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (2)
56,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (1)
74,63
Экономия: -27,47 грн
47,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (2)
60,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
57,77 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (4)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
56,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Всего: упаковка (2)
57,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Всего: упаковка (1)
55,02 грн