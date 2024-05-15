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L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Харьков (75959) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
56,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
60,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: таблетки (30)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (2)
60,52 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
56,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
57,89
Экономия: -8,63 грн
49,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (2)
57,77 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (3)
57,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (1)
60,82
Экономия: -13,66 грн
47,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: таблетки (20)
53,48
Экономия: -4,15 грн
49,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
57,77 грн