L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Харьков (75959) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, просп. Науки, 39
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Всего: таблетки (30)
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Мед-сервис
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Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Мед-сервис
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Харьков, просп. Победы, 73-В
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Городская семейная аптека
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Аптека копейка
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
В других городах:
Сатурн-фарм
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Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Экономная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (20)
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Полтава, ул. Мира, 7
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, просп. Мира, 30-А