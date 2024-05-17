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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Запорожье (224873) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
60,00
Экономия: -11,20 грн
48,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
46,36
Экономия: -3,26 грн
43,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
45,51
Экономия: -3,83 грн
41,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
48,72
Экономия: -3,42 грн
45,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
44,26
Экономия: -3,34 грн
40,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
49,64
Экономия: -8,00 грн
41,64 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
64,00
Экономия: -16,00 грн
48,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -12,00 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: таблетки (30)
49,23
Экономия: -2,73 грн
46,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
45,05
Экономия: -3,59 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3)
46,13
Экономия: -3,03 грн
43,10 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
49,79
Экономия: -8,33 грн
41,46 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1)
51,29
Экономия: -4,39 грн
46,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
51,53
Экономия: -2,83 грн
48,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
46,11
Экономия: -4,63 грн
41,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
46,63
Экономия: -5,15 грн
41,48 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: таблетки (30)
60,00
Экономия: -11,20 грн
48,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
45,72
Экономия: -6,43 грн
39,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
49,52
Экономия: -8,04 грн
41,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
50,37
Экономия: -8,91 грн
41,46 грн