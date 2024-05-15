L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Харьков (224873) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
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Харьков, просп. Байрона, 183
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Полтава, ул. Соборности, 64-Е
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Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
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Гадяч, пл. Мира, 13-А
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Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А