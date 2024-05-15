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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Харьков (224873) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
48,59
Экономия: -7,29 грн
41,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
50,18
Экономия: -8,72 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
50,15
Экономия: -8,69 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
46,35
Экономия: -4,67 грн
41,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (2)
51,05
Экономия: -2,85 грн
48,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
49,85
Экономия: -6,63 грн
43,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
47,69
Экономия: -6,57 грн
41,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
50,33
Экономия: -8,95 грн
41,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: таблетки (30)
43,42
Экономия: -4,07 грн
39,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
50,26
Экономия: -8,61 грн
41,65 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
55,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
45,37
Экономия: -4,08 грн
41,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
45,15
Экономия: -3,69 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
45,11
Экономия: -4,00 грн
41,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
45,76
Экономия: -4,49 грн
41,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (2)
46,17
Экономия: -4,68 грн
41,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
46,09
Экономия: -4,63 грн
41,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (1)
69,74
Экономия: -22,52 грн
47,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
45,03
Экономия: -3,53 грн
41,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
43,54
Экономия: -4,19 грн
39,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
45,47
Экономия: -4,20 грн
41,27 грн