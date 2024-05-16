L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Львов (106234) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Всего: капсулы (40)
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
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Всего: капсулы (40)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
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Аптека копейка
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Всего: капсулы (20)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
Аптека низких цен
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Нововолынск, просп. Победы, 2-А
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Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
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Ивано-Франковск, ул. Независимости, 67
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Всего: капсулы (30)
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Тернополь, ул. Торговица, 37-А
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Всего: упаковка (2)
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Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
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Луцк, просп. Соборности, 42-А
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Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Аптека копейка
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Всего: капсулы (30)
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Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Аптека копейка
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Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 60
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Авк фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Аптека копейка
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Всего: капсулы (10)
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А