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L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Львов (106234) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: капсулы (40)
125,99
Экономия: -39,78 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
100,51
Экономия: -4,01 грн
96,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: капсулы (40)
116,99
Экономия: -30,78 грн
86,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: капсулы (20)
91,17
Экономия: -5,91 грн
85,26 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -16,29 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
100,19
Экономия: -7,96 грн
92,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,78 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 67
Всего: упаковка (2)
126,50
Экономия: -40,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: капсулы (30)
113,99
Экономия: -27,78 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -18,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 42-А
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -26,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -27,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -15,29 грн
86,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: капсулы (30)
108,50
Экономия: -11,16 грн
97,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -6,95 грн
87,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 60
Всего: упаковка (1)
99,54
Экономия: -7,56 грн
91,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -15,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -24,29 грн
86,21 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
95,00
Экономия: -2,85 грн
92,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: капсулы (10)
93,82
Экономия: -2,81 грн
91,01 грн