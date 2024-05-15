L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Харьков (106234) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Деревянко, 56
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Чугуев, ул. Торговая, 1
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Богодухов, пл. Независимости, 18
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Полтава, ул. Героев АТО, 118-А
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Гадяч, пл. Мира, 13-А
Не болей
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
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Всего: капсулы (30)
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Днепр, ул. Рабочая, 67
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Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Подорожник
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Не болей
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Днепр, ул. Рабочая, 168
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Днепр, ул. Рабочая, 178
Аптека шар@
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Днепр, ул. Независимости, 20-А
Народная аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Подорожник
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Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Аптека низких цен
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Хорол, ул. 1-го Мая, 3
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Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4
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Горишние Плавни, ул. Мира, 7
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Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60