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L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Харьков (106234) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
102,29
Экономия: -5,79 грн
96,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
108,68
Экономия: -17,01 грн
91,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -22,78 грн
86,21 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
100,43
Экономия: -8,75 грн
91,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: капсулы (20)
105,39
Экономия: -13,45 грн
91,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Героев АТО, 118-А
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -30,29 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
104,71
Экономия: -8,01 грн
96,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
94,76
Экономия: -6,01 грн
88,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: капсулы (30)
106,78
Экономия: -15,16 грн
91,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: капсулы (30)
106,25
Экономия: -14,49 грн
91,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -8,29 грн
86,21 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
92,67
Экономия: -4,67 грн
88,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
105,49
Экономия: -6,74 грн
98,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
99,19
Экономия: -6,19 грн
93,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,50 грн
90,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: капсулы (20)
113,50
Экономия: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хорол, ул. 1-го Мая, 3
Всего: упаковка (1)
97,46
Экономия: -8,52 грн
88,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
108,37
Экономия: -16,70 грн
91,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
Всего: упаковка (1)
96,59
Экономия: -7,14 грн
89,45 грн