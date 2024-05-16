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Urinal капсулы мягкие желатиновые, №60 - Львов (782801) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
241,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
234,16 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
260,10
Экономия: -2,54 грн
257,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
241,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы мягкие желатиновые (50)
268,99
Экономия: -41,14 грн
227,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
210,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
284,74
Экономия: -37,68 грн
247,06 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
249,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
241,30 грн