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Urinal капсулы мягкие желатиновые, №60 - Харьков (782801) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
241,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -31,34 грн
246,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
241,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
223,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
241,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
291,08
Экономия: -43,28 грн
247,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
241,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
241,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
241,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
292,69
Экономия: -50,17 грн
242,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
241,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
278,76
Экономия: -30,90 грн
247,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
241,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: капсулы мягкие желатиновые (4)
248,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
241,30 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом