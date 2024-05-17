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Urinal капсулы мягкие желатиновые, №30 - Одесса (782799) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
142,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
144,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
144,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
144,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
161,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
160,40
Экономия: -12,48 грн
147,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
147,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
144,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
133,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
144,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
162,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
160,72
Экономия: -15,30 грн
145,42 грн