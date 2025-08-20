Киев
Йогурт Baby
Йогурт Baby
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 22.08 после 16:00
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 22.08 после 16:00
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЙОГУРТ BABY капсулы флакон №30
Георг Биосистемы
126,18
Экономия при брони:
-2,18 грн
124,00
грн
Забронировать
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 22.08 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 14:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ЙОГУРТ BABY капсулы флакон №30
Георг Биосистемы
140,20
Экономия при брони:
-16,20 грн
124,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 22.08 после 16:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 22.08 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
ЙОГУРТ BABY капсулы блистер №30
Георг Биосистемы
145,70
грн
Забрать 21.08 после 14:00
