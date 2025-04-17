Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
171,46
Экономия при брони: -25,24 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -24,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн