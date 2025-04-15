Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
162,90
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
170,63
Экономия при брони: -19,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
142,63
Экономия при брони: -13,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
166,90
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
166,90
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
167,80
Экономия при брони: -20,30 грн