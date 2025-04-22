Киев (адрес не указан)
Доступно в 546 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
175,00
Экономия при брони: -48,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
185,30
Экономия при брони: -47,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
169,40
Экономия при брони: -33,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
173,15
Экономия при брони: -25,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
186,20
Экономия при брони: -48,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн