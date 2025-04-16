Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
163,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн