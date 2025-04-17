Киев
Капилляр

Капилляр

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,40
Экономия при брони: -24,90 грн
143,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
152,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
183,44
Экономия при брони: -5,50 грн
177,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
152,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
168,40
Экономия при брони: -24,90 грн
143,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
152,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Капилляр таблетки №80
Элит-фарм
156,80 грн
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