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Антифлу® Кидс порошок для орального раствора пакет 12 г, №5 - Одесса (56304) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
177,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), пакет (2)
232,00
Экономия: -52,20 грн
179,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (9), пакет (4)
202,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5), пакет (1)
188,49
Экономия: -5,49 грн
183,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
204,80 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
234,70 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
181,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
224,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (3)
181,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
210,87
Экономия: -51,42 грн
159,45 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
198,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2), пакет (4)
161,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: порошок для орального раствора (2)
201,55
Экономия: -28,84 грн
172,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
230,99
Экономия: -52,79 грн
178,20 грн
Софья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: порошок для орального раствора (4)
181,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
180,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
161,44 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
201,40 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: порошок для орального раствора (4)
207,31
Экономия: -27,97 грн
179,34 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
202,94
Экономия: -40,76 грн
162,18 грн