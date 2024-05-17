Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Львов (55272) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
106,45
Экономия: -13,41 грн
93,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
83,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -15,23 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
83,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
118,50
Экономия: -29,74 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -21,74 грн
88,76 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -12,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -28,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
111,99
Экономия: -23,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
124,99
Экономия: -36,23 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
102,99
Экономия: -14,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
111,99
Экономия: -23,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -25,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -36,74 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (3)
116,50
Экономия: -27,74 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (8)
125,50
Экономия: -36,74 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
83,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
115,50
Экономия: -26,74 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -23,74 грн
88,76 грн