К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Харьковская, 38 Всего: упаковка (1) 119,47 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Терновка, ул. Пушкина, 2 Всего: упаковка (1) 113,27 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: упаковка (1) 109,58 Экономия: -7,72 грн 101,86 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Воскресенская, 4-А Всего: упаковка (2) 92,32 Экономия: -3,99 грн 88,33 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, ул. 20-летия Победы, 29 Всего: упаковка (1) 90,18 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 4-А Всего: упаковка (1) 135,40 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 40 Всего: упаковка (1) 148,52 Экономия: -10,09 грн 138,43 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Ближняя, 31-Б Всего: упаковка (1) 132,50 Экономия: -19,79 грн 112,71 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 37-Л Всего: упаковка (1) 104,05 грн Забронировать

Экономная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К Всего: упаковка (1) 135,15 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, просп. Металлургов, 14 Всего: упаковка (1) 90,95 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е Всего: упаковка (1) 113,59 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Марганец, ул. Лермонтова, 27 Всего: упаковка (1) 122,21 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А Всего: упаковка (1) 118,42 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б Всего: упаковка (1) 138,08 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51 Всего: упаковка (1) 132,35 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б Всего: упаковка (1) 132,67 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 118,42 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-В Всего: упаковка (1) 175,10 Экономия: -42,49 грн 132,61 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Вершигоры Петра, 1 Всего: упаковка (1) 117,29 грн Забронировать