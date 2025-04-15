Львов (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
219,60
Экономия при брони: -19,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
212,42
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
198,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
206,10
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
220,87
Экономия при брони: -22,93 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн