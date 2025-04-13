Киев (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
206,22
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
211,94
Экономия при брони: -11,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
213,09
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
215,00
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Орнидазол раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
202,20 грн