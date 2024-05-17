Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИАНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВАИнгибиторы ароматазыАнастрозолАнастрозол-ВистаЦены в аптеках

Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер, №28 - Львов (452117) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
680,92
Экономия: -38,49 грн
642,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
490,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
490,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
490,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
490,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
474,86
Экономия: -39,38 грн
435,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
679,01
Экономия: -102,94 грн
576,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
555,99
Экономия: -54,38 грн
501,61 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
583,99
Экономия: -82,38 грн
501,61 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
586,14
Экономия: -84,53 грн
501,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
463,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
562,99
Экономия: -61,38 грн
501,61 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
490,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
705,77
Экономия: -116,29 грн
589,48 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
490,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
490,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
613,40 грн