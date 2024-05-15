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Биллариум капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (718392) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
474,48
Экономия: -51,18 грн
423,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
424,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
409,47
Экономия: -25,82 грн
383,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
385,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
471,26
Экономия: -62,49 грн
408,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
470,42
Экономия: -61,09 грн
409,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
468,50
Экономия: -49,01 грн
419,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
424,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
496,44
Экономия: -87,24 грн
409,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
424,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
480,17
Экономия: -76,50 грн
403,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
433,17
Экономия: -24,72 грн
408,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
424,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
398,94
Экономия: -23,93 грн
375,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
424,40 грн