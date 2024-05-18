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Биллариум капсулы, №30 - Запорожье (464250) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
514,00
Экономия: -65,40 грн
448,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
432,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
494,99
Экономия: -94,17 грн
400,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -30,50 грн
414,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: капсулы (20)
426,59
Экономия: -25,77 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (2)
483,99
Экономия: -83,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
477,99
Экономия: -77,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
514,99
Экономия: -114,17 грн
400,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
412,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -48,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
477,99
Экономия: -77,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -40,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: капсулы (10)
404,99
Экономия: -4,17 грн
400,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
403,19
Экономия: -2,37 грн
400,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
567,10
Экономия: -152,60 грн
414,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
Всего: капсулы (10)
478,99
Экономия: -78,17 грн
400,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
447,99
Экономия: -47,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -72,17 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
433,79
Экономия: -32,97 грн
400,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
459,99
Экономия: -59,17 грн
400,82 грн