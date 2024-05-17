Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозгаБиллариумЦены в аптеках

Биллариум капсулы, №30 - Одесса (464250) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
483,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
452,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
392,88 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
463,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
473,99
Экономия: -73,17 грн
400,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: капсулы (20)
414,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
433,99
Экономия: -33,17 грн
400,82 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (2)
453,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
444,99
Экономия: -44,17 грн
400,82 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -64,17 грн
400,82 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
448,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
442,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
456,99
Экономия: -56,17 грн
400,82 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
452,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
443,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
483,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (2)
440,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: упаковка (5)
483,70 грн